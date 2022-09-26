Эксперт Донец считает, что курс ниже 60 рублей за доллар некомфортен для российского бюджета
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс ниже 60 рублей за доллар может чрезмерно увеличить дефицит российского бюджета, заявила РИА Новости экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.
"Трудно отвечать на вопрос по комфортному курсу для бюджета. Мы видим, какие уровни курса обсуждаются на следующую трехлетку – видимо, они комфортные: от 65 рублей до 70 рублей, далее — 70 рублей с маленьким хвостиком. Я думаю, все это попадает в категорию курса, который может пережить Минфин России", — отметила она.
Эксперт напомнила, что, согласно проекту основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, средний курс доллара по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 68,1 рубля за доллар. В 2023-2025 годах курсовая динамика сложится на уровне 68-72 рублей за доллар США. В реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным. Как следует из данных торгов Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск рос на 2 копейки, до 57,94 рубля.
Донец отметила, что изменение курса рубля будет ухудшать бюджет на процентные пункты ВВП, что может составить триллионы рублей. По ее мнению, этот дефицит бюджета в дополнительные 1-1,5 триллион рублей надо будет финансировать заимствованиями или средствами из сбережений (ФНБ и рублевых резервов Минфина).
Эксперт подчеркнула, что "если курс уйдет под 60 рублей или останется под ним, это чувствительно для бюджета с учетом того, что на следующий год уже запланирован дефицит около двух процентов ВВП при курсе рубля около 70. И расширение его вполовину бы существенно: рядом с 70 рублями за доллар и чуть ниже – комфортный курс, под 60 рублями за доллар – некомфортный для бюджета курс, на мой взгляд, или, по крайней мере, требующий дополнительных издержек, заключила Донец.
https://1prime.ru/Forex/20220926/838252731.html