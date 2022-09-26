МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс ниже 60 рублей за доллар может чрезмерно увеличить дефицит российского бюджета, заявила РИА Новости экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Рубль смог отыграть большую часть утренних потерь

"Трудно отвечать на вопрос по комфортному курсу для бюджета. Мы видим, какие уровни курса обсуждаются на следующую трехлетку – видимо, они комфортные: от 65 рублей до 70 рублей, далее — 70 рублей с маленьким хвостиком. Я думаю, все это попадает в категорию курса, который может пережить Минфин России", — отметила она.

Эксперт напомнила, что, согласно проекту основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, средний курс доллара по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 68,1 рубля за доллар. В 2023-2025 годах курсовая динамика сложится на уровне 68-72 рублей за доллар США. В реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным. Как следует из данных торгов Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск рос на 2 копейки, до 57,94 рубля.

Донец отметила, что изменение курса рубля будет ухудшать бюджет на процентные пункты ВВП, что может составить триллионы рублей. По ее мнению, этот дефицит бюджета в дополнительные 1-1,5 триллион рублей надо будет финансировать заимствованиями или средствами из сбережений (ФНБ и рублевых резервов Минфина).

Эксперт подчеркнула, что "если курс уйдет под 60 рублей или останется под ним, это чувствительно для бюджета с учетом того, что на следующий год уже запланирован дефицит около двух процентов ВВП при курсе рубля около 70. И расширение его вполовину бы существенно: рядом с 70 рублями за доллар и чуть ниже – комфортный курс, под 60 рублями за доллар – некомфортный для бюджета курс, на мой взгляд, или, по крайней мере, требующий дополнительных издержек, заключила Донец.