МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник днем снижается против доллара и растет к евро, на фоне обновления евровалютой минимумов с июня 2002 года, следует из данных торгов. Обвал евро толкает доллар вверх

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.12 мск повышался на 28 копеек до 58,2 рубля, евро снижался на 13 копеек, до 56,17 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" прибавлял при этом 2 копейки до 8,11 рубля, а объем торгов им составлял 75,7 миллиарда рублей против 31,9 миллиарда по евро и 80,9 миллиарда по доллару.

Доллар повышался к рублю на 0,5%, евро терял 0,4%, а юань прибавлял 0,3%. Рублевая цена нефти составляла около 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОСТАЕТЬСЯ КРЕПКИМ

Российская валюта в начале недели остается крепкой после уверенного роста к доллару и к евро на несколько рублей за прошлую неделю. При этом рубль отыгрывает курсовую динамику форекса, на котором евро обновляет минимумы с июня 2002 года и уже опускался в понедельник до 0,9569 доллара.

В пользу укрепления рубля говорят прохождение экспортерами сегодня через пиковые налоговые платежи сентября и уход из "токсичных" инвалют из-за возможности новых санкционных ограничений, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

При этом рынок нефти теряет 0,1%, до 85 доллара за баррель марки Brent. Ранее в понедельник цена Brent опускалась ниже 84 доллара за баррель впервые с середины января. Инвесторы оценивают деятельность мировых центральных банков, которые продолжают ужесточать монетарную политику с целью сдерживания инфляции. Однако, как считают аналитики, это оказывает негативное воздействие на экономику, что и отражается на динамике нефтяных котировок.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,3% до 113,5 пункта, обновляя максимум с мая 2002 года. Однако такой традиционно негативный фактор для развивающихся валют игнорируется рублем.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 56-60 рублей за доллар, оценивает Дмитрий Постоленко из УК "Первая". Рубль перешел к росту против евро

На вероятность ослабления рубля указывают общая слабость спроса на рисковые активы возможности для Минфина закупить в следующем году иностранной валюты на 900 миллиардов рублей в рамках бюджетного правила, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Правда, мы не уверены, что в текущих реалиях быстрого роста расходов кто-то готов закладываться на то, что Минфин будет готов воспринимать какие-либо доходы как "избыточные". В совокупности подобные расклады обещают на неделе повышенную волатильность и более "рваный" и нервный характер торговли", — добавляет он.

После новостей о частичной мобилизации, скорее всего, спрос на валюту будет более подавленный, рассуждает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Более медленным будет восстановление импорта, тем более, что мы можем увидеть дополнительные санкции на то, что импортируется в Россию, добавляет она.

"Это может ограничить восстановление импорта и, соответственно, темпы ослабления рубля. Соответственно, наш базовый прогноз, в 70-75 рублей за доллар на конец года, может оказаться чуть ниже 70 рублей с учетом этих двух факторов. С другой стороны, я бы не снимала со счетов, что последние события могут активизировать определенные виды оттока капитала, переводы средств тех, кто выходит из экономики", — говорит Донец.

При этом есть большая неопределенность с тем, что может реализоваться сценарий, когда рубль вроде как к доллару и евро крепче, но по этому курсу ничего не купить и не перевести, никаких операций не совершить из-за финансовых санкций и внутренних ограничений, резюмирует она.