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2022
https://1prime.ru/Forex/20220926/838256063.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 58,43 рубля
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Валюта России снизилась в пятницу к доллару до 58,43 рубля, и поднялась к евро – до 56,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по... ПРАЙМ, 26.09.2022
валюта, рынки, новости, россия, евро, доллар, курс валют, рубль, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Валюта России снизилась в пятницу к доллару до 58,43 рубля, и поднялась к евро – до 56,24 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) вырос на 51 копейку, до 58,43 рубля, евро — снизился на 6 копеек, до 56,24 рубля.