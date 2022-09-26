МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Валюта России снизилась в пятницу к доллару до 58,43 рубля, и поднялась к евро – до 56,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепился к рублю, а евро обновил исторические минимумы

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) вырос на 51 копейку, до 58,43 рубля, евро — снизился на 6 копеек, до 56,24 рубля.