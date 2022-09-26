МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером растет и к евро, и к иене, инвесторы оценивают публикацию статданных из Германии, свидетельствуют данные торгов и макростатистики. Курс рупии к доллару обновил исторический минимум

По состоянию на 20.23 мск курс евро к доллару снижается до 0,9611 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9690 доллара. Курс доллара к иене растет до 144,66 иены со 143,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,87%, до 114,18 пункта.

При этом курс фунта стерлингов к доллару падает на 1,66%, до 1,0675 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара. Ранее в понедельник — около 4.00 мск — показатель опустился до 1,0384 доллара, пробив исторический минимум в 1,054 доллара.

Инвесторы реагируют на статистику из Германии. Индекс делового климата IFO в стране в сентябре упал до 84,3 пункта, показатель достиг минимального уровня с мая позапрошлого года.