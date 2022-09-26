МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник упал против доллара и немного подрос к евро, на фоне обновления евровалютой в течение торгов на форексе минимумов с июня 2002 года, следует из данных торгов. Рубль смог отыграть большую часть утренних потерь

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 51 копейку, до 58,43 рубля, евро — снизился на 6 копеек, до 56,24 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавил 3 копейки до 8,12 рубля, а объем торгов им составил 86,5 миллиарда рублей против 38,6 миллиарда по евро и 99,7 миллиарда по доллару.

Доллар прибавил к рублю 0,9%, евро потерял 0,1%, а юань вырос на 0,35%. Рублевая цена нефти составила около 4,85 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ НЕМНОГО ПРИСЕЛ

Российская валюта в понедельник немного просела после уверенного роста к доллару и к евро на несколько рублей по итогам прошлой недели. При этом рубль отыгрывал курсовую динамику форекса, на котором евро обновил минимум с июня 2002 года и уже опускался в понедельник до 0,9569 доллара. Это помогло рублю немного прибавить к евро.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вечером прибавлял 0,9% до 114,2 пункта, обновляя максимумы с мая 2002 года. Эта негативная для развивающихся валют динамика поддержала давление и на рубль.

При этом стоимость нефти падает вечером на 2,6%, до 82,9 доллара за баррель сорта Brent, обновляя минимумы с января. Инвесторы оценивают деятельность мировых центральных банков, которые продолжают ужесточать монетарную политику с целью сдерживания инфляции. Однако, как считают аналитики, это оказывает негативное воздействие на экономику, что и отражается на динамике нефтяных котировок.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в отличие от российского рынка акций в начале недели продолжил выглядеть крепко, несмотря на сложную геополитику и снижение ценовых уровней в нефти, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Рубль сохраняет потенциал для укрепления

"Российская валюта пользуется поддержкой налогового периода, пик которого приходится на эту неделю. Базовую подпитку рубль получает со стороны дисбаланса между навесом предложения инвалюты от экспортеров и подавленным спросом на нее внутри страны. Полагаем, что краткосрочно рубль останется крепким, в то же время после прохождения налогового периода доллар должен вернуться к отметке 60 рублей", — добавляет он.

На фоне дешевеющей нефти и раллирующего на форексе доллара курс может попытаться вернуться выше ключевой отметки 60 рублей за доллар, оценивает Михаил Шульгин из "Открытие инвестиции". Также в качестве фактора давления можно отметить спрос на валюту со стороны населения РФ, добавляет он.