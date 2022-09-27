МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ/Reuters. Канадский доллар в понедельник упал до минимума за более чем два года против доллара США, поскольку инвесторы были обеспокоены ростом стоимости заимствований, которая может привести к рецессии в крупнейших мировых экономиках. Канада не пустила белорусских экспертов на заседание по инциденту с Ryanair

Пара доллар США/канадский доллар на момент написания статьи торговалась с повышением на 1,1%, по 1,3740, после того, как ранее достигала максимума с мая 2020 года на отметке 1,3808.

"Учитывая значительный рост доходности (гособлигаций) в Северной Америке и Европе, рецессия в этих регионах представляется все более вероятной, — заявил Майкл Гошко из Convera Canada ULC. — Такая ситуация и не могла быть позитивной для канадского доллара".

Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник подскочила на 18 базисных пунктов, до 3,880%, максимума за более чем 12 лет, доллар США отметился ростом против корзины из основных валют, тогда как Уолл-Стрит углубилась на территорию медвежьего рынка.

Тем временем доходность 10-летних гособлигаций Канады выросла на 14 базисных пунктов, до 3,210%.

Канада является крупным производителем сырьевых товаров, включая нефть, поэтому канадский доллар обычно реагирует на перемены в настроениях инвесторов. Фьючерсы на нефть WTI продолжили недавнее падение, закрывшись с понижением на 2,6%, по 76,71 доллара за баррель.

Инфляция в Канаде слишком высока, поэтому центральному банку страны следует повышать процентные ставки с целью оказать давление на потребительские расходы, заявил управляющий регулятора Тифф Маклем.

Банк Канады с марта повысил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 14-летнего максимума 3,25%. Согласно котировкам денежных рынков, инвесторы ожидают, что к концу года ставка вырастет еще на три четверти процентного пункта.

Кроме того, оптовые продажи в Канаде в августе показали рост на 0,8% по сравнению с июлем, согласно предварительным оценкам национального бюро статистики.