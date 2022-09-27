МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) продолжает ослаблять национальную валюту в преддверии недельных каникул, во вторник курс юаня к доллару составил 7,0722, что стало минимальным показателем с июля 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ. Народный банк Китая понизил курс юаня к доллару до двухлетнего минимума

Средний обменный курс юаня к доллару во вторник упал сразу на 424 базисных пункта, что стало самым низким курсом юаня с 1 июля 2020 года, когда он остановился на отметке в 7,0710.

Жители страны 1 октября будут отмечать 73-ю годовщину образования КНР, после чего будет "Золотая неделя" каникул до 7 октября включительно, суббота, 8 октября, и воскресенье, 9 октября, в Китае в этом году будут рабочими днями.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности, локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.