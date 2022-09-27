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2022
https://1prime.ru/Forex/20220927/838259589.html
Мосбиржа сообщила о первой сделке с евро
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Первая сделка с евро на Московской бирже прошла по 56,37 рубля и спустя 14 минут с начала торгов, следует из данных торгов. Курс евро расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается на... ПРАЙМ, 27.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Первая сделка с евро на Московской бирже прошла по 56,37 рубля и спустя 14 минут с начала торгов, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается на 44 копейки, до 56,68 рубля, доллара — на 18 копеек, до 58,57 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,14 рубля, следует из данных Московской биржи.