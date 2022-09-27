МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Первая сделка с евро на Московской бирже прошла по 56,37 рубля и спустя 14 минут с начала торгов, следует из данных торгов. Рубль упал к доллару и подрос к евро, отыгрывая динамику форекса

Курс евро расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается на 44 копейки, до 56,68 рубля, доллара — на 18 копеек, до 58,57 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,14 рубля, следует из данных Московской биржи.