Курс фунта стерлингов вырос до 1,0769 доллара после падения на прошлой неделе
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару во вторник утром растет после падения на прошлой неделе и в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск курс фунта стерлингов к доллару растет до 1,0769 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0684 доллара.
Курс евро к доллару увеличивался до 0,9638 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9606 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 144,53 иены со 144,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,34%, до 113,72 пункта.
Фунт стерлингов во вторник восстанавливается после сильного падения ранее. За прошлую неделю британская валюта потеряла к доллару почти 5%, а в понедельник опускалась до исторического минимума.
При этом аналитики полагают, что фунт ждет дальнейшее снижение, которое Банку Англии не удастся сдержать ужесточением курса денежно-кредитной политики.
"Более жесткая монетарная политика, которая вызывает опасения за экономический рост и финансовую стабильность, вряд ли сможет вызвать рост курса евро, будь то косвенно или напрямую", — цитирует агентство Bloomberg валютных стратегов Morgan Stanley.
https://1prime.ru/Forex/20220927/838260153.html