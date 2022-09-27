МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару во вторник утром растет после падения на прошлой неделе и в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля слабо снижается к доллару

По состоянию на 8.16 мск курс фунта стерлингов к доллару растет до 1,0769 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0684 доллара.

Курс евро к доллару увеличивался до 0,9638 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9606 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 144,53 иены со 144,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,34%, до 113,72 пункта.

Фунт стерлингов во вторник восстанавливается после сильного падения ранее. За прошлую неделю британская валюта потеряла к доллару почти 5%, а в понедельник опускалась до исторического минимума. Банк Англии повысил учетную ставку

При этом аналитики полагают, что фунт ждет дальнейшее снижение, которое Банку Англии не удастся сдержать ужесточением курса денежно-кредитной политики.

"Более жесткая монетарная политика, которая вызывает опасения за экономический рост и финансовую стабильность, вряд ли сможет вызвать рост курса евро, будь то косвенно или напрямую", — цитирует агентство Bloomberg валютных стратегов Morgan Stanley.