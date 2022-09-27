МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Китайский юань во вторник продолжил снижаться, несмотря на усилия, предпринятые Народным банком Китая для сдерживания ослабления национальной валюты. Это происходило на фоне новых заявлений руководителей ФРС, которые предвещают дальнейшее укрепление доллара США. Народный банк Китая продолжает ослаблять юань

Китайский центральный банк в понедельник заявил о намерении увеличить с 0 до 20% размер резервов на риски для финансовых институтов, покупающих иностранную валюту по форвардным контрактам. Новое требование начнет действовать 28 сентября. Это заявление, а также очередной срединный курс юаня, превышающий ожидания, призваны замедлить падение юаня, сделав игру на его понижение более дорогостоящей, отмечают трейдеры.

До открытия торгов во вторник Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,0722 за доллар, что опять было выше прогноза рынка.

"Устанавливая срединный курс юаня, Народный банк Китая стремится сдержать темп ослабления баня, но при этом он не обозначает какой-то конкретный уровень, который намерен защищать", — отмечают в Mizuho Bank.

Юань начал сессию на уровне 7,1601 за доллар, а в середине дня торговался по 7,1623, то есть с понижением на 0,38% по сравнению с уровнем вечера понедельника.

Подогревая ожидания в отношении дальнейшего укрепления доллара, представители ФРС в понедельник отмахнулись от проблемы усиливающейся волатильности на мировых рынках, заявив, что их приоритетом остается обуздание внутренней инфляции.

Трейдеры полагают, что Народный банк Китая ищет способы предотвращения снижения юаня к нижней границе ежедневно устанавливаемого диапазона.

На спот-рынке юань может торговаться в пределах 2% выше или ниже официального срединного уровня на конкретный день. В понедельник юань почти достиг нижнего предела.

"Если юань опустится до нижней границы дневного диапазона, это может оказать сильное психологическое воздействие на рынок", — отмечает один из трейдеров.

У китайского центрального банка еще есть инструменты, позволяющие ограничить потери. Он может распорядиться о продаже долларов государственными банками или ограничить предложение оффшорного юаня. Аналитики полагают, что эти меры могут быть использованы, если Народный банк Китая сочтет это необходимым. Аналитики также отмечают, что ключевым фактором поддержки юаня являются здоровые фундаментальные показатели экономики.

"Если китайским лидерам удастся реализовать действенные меры по противодействию понижательным рискам после 20-го партийного конгресса, то, думаем, юань может пережить бурю, порожденную укреплением доллара, и в среднесрочной перспективе найти поддержку", — размышляют в Mizuho Bank. Конгресс Коммунистической партии Китая начнется 16 октября.