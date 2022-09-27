МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фунт восстановился во вторник, но в основном за счет надежд, фиксации прибыли и подскочившей доходности гособлигаций Великобритании. Между тем трейдеры продолжают размышлять о более широких последствиях рекордного обвала британской валюты. Курс евро на Мосбирже вырос до 56,68 рубля

На торгах в Азии доллар США ослаб, что позволило паре фунт/доллар подняться до 1,0805, что на 1% выше уровня закрытия понедельника и почти на 5% выше достигнутого в понедельник минимума 1,0327.

Новозеландский доллар тоже вырос на 1%, поднявшись впервые за семь сессий. Евро прибавил 0,5%, а австралийский доллар — 0,7%.

При этом фундаментально почти ничего не изменилось, поскольку падение фунта было вызвано обеспокоенностью относительно гамбита британского правительства, полагающегося на то, что необеспеченное снижение налогов придаст импульс для роста экономики. Изменилась лишь доходность краткосрочных британских гособлигаций: за два дня она подскочила на 100 базисных пунктов.

Ранее Банк Англии выступил с успокоительным заявлением о том, что будет следить за рынками и поднимет ставки, если это будет необходимо, и теперь все внимание направлено на главного экономиста центрального банка Хью Пилла, который будет участвовать в панельной дискуссии в 11.00 по Гринвичу.

Восхождение фунта позволило ему восстановить большую часть потерянного в понедельник, однако стратег-аналитик Scotiabank Ци Гао считает, что этот рост может оказаться "недолговечным". За этот год фунт снизился на 20% по отношению к укрепляющемуся доллару.

"Новые повышения ставок Банком Англии окажут фунту лишь кратковременную поддержку", — говорит Гао.

Росту доллара способствует уверенность в том, что в США процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне дольше. При этом резкие колебания рынка, такие как обвал фунта, будоражат трейдеров.

После падения фунта в понедельник доллар подскочил до новых максимумов против евро и многих других валют. Индекс, отражающий динамику доллара против корзины из шести других основных валют, достиг 20-летнего максимума 114,58, но затем отступил от него, опустившись во вторник до 113,51.

"Все надеются, что доллар вот-вот достигнет пика, но это слишком преждевременная надежда, — говорит Пол Макел из HSBC. — ФРС твердо идет по пути ужесточения, а рост мировой экономики замедляется, и, если учитывать два этих фактора в сочетании с усилившимся желанием инвесторов избегать рисков, все указывает на то, что доллар (если и не будет продолжать укрепляться) будет оставаться сильным".

Правительство Японии на прошлой неделе впервые за десятилетия провело валютную интервенцию для поддержки иены. Этого было достаточно, чтобы сдержать дальнейшее падение японской валюты, хотя бы ненадолго. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась по 144,41, сохраняя стабильность, хотя Банк Японии выделил дополнительные средства на внеочередную покупку гособлигаций в целях ограничения роста их доходности.

Пара евро/доллар достигла 20-летнего минимума 0,9528 и остается под давлением энергетического кризиса и угрозы эскалации конфликта на Украине. На момент написания статьи пара торговалась чуть ниже уровня паритета, по 0,9651.

Австралийский и новозеландский доллары в понедельник упали до минимумов за два с половиной года, но нацелились на восстановление. Австралийский доллар укрепился на 0,6%, до 0,6500 доллара США, а новозеландский — на 1,2%, до 0,5703.

Китайский юань в понедельник опустился до минимума за два с половиной года, но во вторник в целом сохраняет стабильность, торгуясь по 7,1589 за доллар США.