МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Банк Англии представит изображения банкнот фунтов стерлингов с портретом нового короля Великобритании Карла III к концу 2022 года, и, как ожидается, они поступят в обращение в 2024 году, говорится в заявлении банка. Банк Англии призвали собрать чрезвычайное заседание

Ранее в сентябре газета Guardian сообщала, что процесс замены банкнот с изображением покойной королевы Великобритании Елизаветы II может занять не менее двух лет.

"Банк Англии представит изображения обновленных банкнот с портретом Его величества короля Карла III к концу этого года. Как ожидается, банкноты поступят в обращение к середине 2024 года. Портрет Его величества появится на существующих дизайнах всех четырех полимерных банкнот (пять, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов). Это станет продолжением текущей полимерной серии, и никаких дополнительных изменений в дизайн банкнот вноситься не будет", — говорится в заявлении на сайте Банка Англии.

Как отмечается, в соответствии с указаниями королевского двора с целью минимизировать экологические и финансовые последствия в связи со сменой монарха, существующие запасы банкнот с изображением покойной королевы Елизаветы II будут продолжать поступать в обращение. Новые банкноты будут печататься только с целью замены изношенных и для удовлетворения любого общего увеличения спроса на банкноты.

Согласно заявлению, текущие банкноты с портретом Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут выводиться из обращения только в случае износа или повреждения.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.