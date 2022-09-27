МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Единая валюта Евросоюза, переживающего трудные времена из-за инфляционного давления и рецессии, готовится к самой тяжелой своей зиме, пишет обозреватель Yeni Şafak Орхан Орхун Унал. Прекращение поставок энергоносителей из России привело рынки в состояние крайней тревоги, и больно ударило по европейским экономикам, в то время, как евро продолжает терять в цене. Накануне курс евро относительно доллара достиг самого низкого уровня за последние двадцать лет. TAC: политика США по изоляции "неугодных" стран укрепила многополярный мир

Единая валюта Евросоюза, которая находится в обращении с января 2002 года, готовится к самой суровой зиме.

"Евро, потерявший престиж на мировых рынках из-за кризисов последних лет и финансовых споров между странами — членами ЕС, с начала года обесценился более чем на 12% относительно доллара. Накануне доллар достиг 20-летнего максимума, а пара евро / доллар опустилась до 20-летнего минимума", — отметил обозреватель Yeni Şafak.

Эксперты рынка полагают, что подобное падение евро указывает на замедление темпов роста европейской экономики и спад производства.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) сделала заявление относительно последнего решения о повышении процентной ставки, отметив, что "обесценивание евро способствовало усилению инфляционного давления".

Также журналист подчеркнул, что здесь сыграли свою роль и антироссийские санкции. Он напомнил о том, что рамках шестого пакета санкций, включающего в себя крупнейшие ограничения, принятые официальными лицами ЕС с начала военного конфликта на Украине, Евросоюз запланировал полностью прекратить поставки сырой нефти из России морским путем начиная с 5 декабря 2022 года, а поставки нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

"Растущее беспокойство на рынке еще больше увеличивает склонность к доллару и приводит к быстрому обесцениванию евро", — подчеркнул Унал.

Он также напомнил, что, по мнению кредитного рейтингового агентства Fitch, "еврозона и Великобритания в частности в последнем квартале текущего года, скорее всего, вступят в рецессию".