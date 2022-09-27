МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Экономический ущерб от остановки поставок российского газа в Европу растет с каждым днем и грозит затмить даже последствия мирового финансового кризиса 2009 года, сообщает агентство Bloomberg.

Символ евро

Евро предрекли самую тяжелую зиму

Теперь, когда рецессия на всем континенте стала уже неизбежной, производители химической продукции, автомобилей и сталелитейных заводов готовятся к "суровой зиме", так же, как и рядовые граждане, волнуясь из-за стремительно растущих счетов за электроэнергию, отмечается в материале.

По мнению Bloomberg, снижение ВВП в Европе будет на 1%, причем спад начнется уже в четвертом квартале. При этом агентство отмечает, что, если последующие месяцы будут особенно холодными, а 27 стран ЕС не будут в состоянии эффективно распределить дефицитные запасы топлива, то ВВП вполне может упасть и до 5%, а это равно показателям рецессии 2009 года.

"Даже если подобного сценария удастся избежать, еврозона все равно будет близка к тому, чтобы в 2023 году испытать третий по величине спад со времен Второй мировой войны, при этом одной из наиболее пострадавших будет Германия", — отмечается в материале.

Некоторые наблюдатели за энергетической отраслью предупреждают о длительном кризисе, который потенциально может оказаться серьезнее, чем перебои с поставками нефти в 1970-х годах, продолжает агентство. 

Джейми Раш, главный европейский экономист Bloomberg, объясняет, что в условиях энергетического кризиса промышленная цепочка поставок может разрушиться драматическим и непредсказуемым образом.

"У отдельных предприятий есть критический момент, при превышении которого высокие затраты на электроэнергию будут означать, что они будут вынуждены прекратить свою деятельность. Целые сектора могут столкнуться с нехваткой энергоемких материалов, таких как удобрения или сталь. В энергосистеме, как только начинается отключение электроэнергии, оно может быстро выйти из-под контроля. Наш анализ является разумной отправной точкой для размышлений о каналах, через которые европейские энергетические рынки влияют на экономику", — сказал Раш. "Но это не может сказать нам о точных последствиях системных сбоев".

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Немецкий концерн Evonik Industries AG, один из ведущих мировых производителей химической промышленности, также рассказал агентству о "потенциальном долгосрочном ущербе от высоких затрат" на электроэнергию.

"Главным условием процветания экономики Германии и, в частности, ее промышленности, является постоянное наличие энергии, в том числе произведенной из ископаемых источников, и по разумным ценам", — следует из заявления компании.

В подобном положении оказался крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen AG, который на прошлой неделе анонсировал, что рассматривает перенос производства из Германии и Восточной Европы, если газовый дефицит будет сохраняться.

"Европа целенаправленно движется к тому, что может превратиться в довольно глубокую рецессию", — подытожил старший научный сотрудник вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Морис Обстфельд, занимавший ранее пост главного экономиста Международного валютного фонда.