МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Экономический ущерб от остановки поставок российского газа в Европу растет с каждым днем и грозит затмить даже последствия мирового финансового кризиса 2009 года, сообщает агентство Bloomberg. Евро предрекли самую тяжелую зиму

Теперь, когда рецессия на всем континенте стала уже неизбежной, производители химической продукции, автомобилей и сталелитейных заводов готовятся к "суровой зиме", так же, как и рядовые граждане, волнуясь из-за стремительно растущих счетов за электроэнергию, отмечается в материале.

По мнению Bloomberg, снижение ВВП в Европе будет на 1%, причем спад начнется уже в четвертом квартале. При этом агентство отмечает, что, если последующие месяцы будут особенно холодными, а 27 стран ЕС не будут в состоянии эффективно распределить дефицитные запасы топлива, то ВВП вполне может упасть и до 5%, а это равно показателям рецессии 2009 года.

"Даже если подобного сценария удастся избежать, еврозона все равно будет близка к тому, чтобы в 2023 году испытать третий по величине спад со времен Второй мировой войны, при этом одной из наиболее пострадавших будет Германия", — отмечается в материале.

Некоторые наблюдатели за энергетической отраслью предупреждают о длительном кризисе, который потенциально может оказаться серьезнее, чем перебои с поставками нефти в 1970-х годах, продолжает агентство.

Джейми Раш, главный европейский экономист Bloomberg, объясняет, что в условиях энергетического кризиса промышленная цепочка поставок может разрушиться драматическим и непредсказуемым образом.

"У отдельных предприятий есть критический момент, при превышении которого высокие затраты на электроэнергию будут означать, что они будут вынуждены прекратить свою деятельность. Целые сектора могут столкнуться с нехваткой энергоемких материалов, таких как удобрения или сталь. В энергосистеме, как только начинается отключение электроэнергии, оно может быстро выйти из-под контроля. Наш анализ является разумной отправной точкой для размышлений о каналах, через которые европейские энергетические рынки влияют на экономику", — сказал Раш. "Но это не может сказать нам о точных последствиях системных сбоев". TAC: политика США по изоляции "неугодных" стран укрепила многополярный мир

Немецкий концерн Evonik Industries AG, один из ведущих мировых производителей химической промышленности, также рассказал агентству о "потенциальном долгосрочном ущербе от высоких затрат" на электроэнергию.

"Главным условием процветания экономики Германии и, в частности, ее промышленности, является постоянное наличие энергии, в том числе произведенной из ископаемых источников, и по разумным ценам", — следует из заявления компании.

В подобном положении оказался крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen AG, который на прошлой неделе анонсировал, что рассматривает перенос производства из Германии и Восточной Европы, если газовый дефицит будет сохраняться.

"Европа целенаправленно движется к тому, что может превратиться в довольно глубокую рецессию", — подытожил старший научный сотрудник вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Морис Обстфельд, занимавший ранее пост главного экономиста Международного валютного фонда.