МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник слегка прибавляет к доллару и евро в условиях скорого завершения налогового периода сентября, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Эксперт предрек уход недружественных валют с российской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался на 10 копеек, до 58,3 рубля, евро — на 13 копеек, до 56,11 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом н менялся и равнялся 8,12 рубля, а объем торгов им составлял 64,6 миллиарда рублей против 32,7 миллиарда по евро и 75,7 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,1%, евро – тоже 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в понедельник слегка растет к доллару и к евро в условиях некоторого затишья на мировых рынках.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) днем терял в рамках коррекции 0,4%, снижаясь до 113,6 пункта после обновления накануне максимума с мая 2002 года (114,51 пункта). Рубль сохраняет потенциал для укрепления

При этом нефть растет на 1,7%, до 84,2 доллара за баррель сорта Brent после обновления накануне минимума с января (82,45 доллара). Сегодняшнее коррекционное ослабление доллара на форексе и технические проблемы с российскими трубопроводами поддерживают рост нефтяных котировок и курс рубля, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Ценовой индекс гособлигаций, рассчитываемый Мосбиржей, прибавляет в четверг 1,9%, корректируя предыдущее падение. При этом рынки спокойно воспринимают сообщения о том, что Минфин России 28 сентября не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на рынках.

В целом же укрепление рубля в последние дни связано как с налоговым периодом, так и с усилившимся риском ограничений в отношении валют из недружественных стран, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ

Налоговый период окончательно завершится лишь в среду, после чего ослабление рубля может усилиться, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Пока же курс, вероятно, останется в диапазоне 57,65-59,15 рубля за доллар, оценивает он.

Хотя налоговый период почти закончился, экспортеры еще могут продавать иностранную валюту в существенных объемах, полагает Роман Наумов из BCS Global Markets. "Соответственно, стоит ожидать, что курс восстановится до 58 рублей за доллар и стабилизируется на этом уровне, который, похоже, стал равновесным на ближайшее время", — добавляет он.

Ориентир для курса рубля на закрытие торгов вторника: 56,6-58,8 рубля за доллар и 54,5-58,5 за евро, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.