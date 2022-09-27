МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась во вторник к доллару до 58,46 рубля, и поднялась к евро – до 56,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль попал в турбулентность, но вышел вверх на налогах и токсичности валют

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 6 копеек, до 58,46 рубля, евро — снизился на 9 копеек, до 56,15 рубля.