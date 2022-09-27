2022-09-27T19:13:26+03:00
2022-09-27T19:13:26+03:00
2022-09-27T19:13:26+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220927/838271619.html
Доллар укрепился, а евро снизился по итогам торгов во вторник
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась во вторник к доллару до 58,46 рубля, и поднялась к евро – до 56,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 27.09.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, евро, курс валют
https://1prime.ru/images/83341/06/833410686.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83341/06/833410686.jpg
https://1prime.ru/images/83341/06/833410685.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83341/06/833410685.jpg
https://1prime.ru/images/83341/06/833410673.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83341/06/833410673.jpg
https://1prime.ru/experts/20220923/838233374.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась во вторник к доллару до 58,46 рубля, и поднялась к евро – до 56,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 6 копеек, до 58,46 рубля, евро — снизился на 9 копеек, до 56,15 рубля.