2022-09-27T23:05:13+03:00
2022-09-27T23:05:13+03:00
2022-09-27T23:05:13+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220927/838273551.html
Курс польского злотого обновил исторический рекорд
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Польский злотый впервые в истории вырос до пяти злотых за доллар США. Во вторник вечером на межбанковском рынке курс злотого впервые преодолел барьер в пять злотых за доллар,... ПРАЙМ, 27.09.2022
валюта, рынки, новости, польша, злотый, доллар, курс
https://1prime.ru/images/83766/53/837665303.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83766/53/837665303.jpg
https://1prime.ru/images/83766/53/837665302.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83766/53/837665302.jpg
https://1prime.ru/images/83766/52/837665290.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83766/52/837665290.jpg
https://1prime.ru/Forex/20220307/836289831.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Польский злотый впервые в истории вырос до пяти злотых за доллар США.
Во вторник вечером на межбанковском рынке курс злотого впервые преодолел барьер в пять злотых за доллар, достигнув отметки в 5,005.
Злотый терялся к основным валютам уже с утра вторника, когда за швейцарский франк нужно было заплатить 4,97 злотого, за доллар — 4,91 злотого, а евро стоил 4,75 злотого.