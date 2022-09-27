ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Польский злотый впервые в истории вырос до пяти злотых за доллар США. Курс польского злотого обновляет рекордные минимумы

Во вторник вечером на межбанковском рынке курс злотого впервые преодолел барьер в пять злотых за доллар, достигнув отметки в 5,005.

Злотый терялся к основным валютам уже с утра вторника, когда за швейцарский франк нужно было заплатить 4,97 злотого, за доллар — 4,91 злотого, а евро стоил 4,75 злотого.