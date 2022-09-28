МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ/Reuters. Британский фунт в среду торговался вблизи рекордных минимумов в связи с опасениями по поводу плана правительства Великобритании о радикальном снижении налогов для стимулирования экономического роста. Тем временем доллар США отметился ростом после наблюдавшегося накануне резкого подъема доходности американских гособлигаций. Фунт стерлингов дорожает к доллару

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,4%, по 1,0693, после роста на 0,4% по итогам предыдущей сессии. В начале недели фунт падал до рекордного минимума 1,0327 доллара.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл во вторник сказал, что центральный банк, вероятно, "внесет существенные изменения в свою политику" в ответ на решение министра финансов Великобритании Кваси Квартенга о масштабном снижении налогов.

Тем не менее, он сообщил, что центральный банк подождет до своего очередного заседания, которое состоится в ноябре, прежде чем предпринимать какие-либо действия, развеяв ожидания относительно возможности повышения процентных ставок между заседаниями.

"Инвесторы теперь будут внимательно следить как за политикой Банка Англии, так и за налогово-бюджетным планом правительства Великобритании. Я думаю, что в краткосрочной перспективе фунт оставаться крайне слабым", — заявила Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia.

"Это, по сути, кризис доверия, и разрешить его в большей степени должно британское правительство, а не Банк Англии", — сказала он.

Тем временем индекс доллара США находился вблизи максимума за два десятка лет, прибавив 0,18% и достигнув отметки 114,35. В понедельник индекс поднимался до максимума 114,58.

Доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США накануне достигла новых рекордных уровней после того, как представители Федеральной резервной системы подтвердили склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.

"Усиление доллара в текущем году превзошло ожидания многих аналитиков. Американская валюта, вероятно, будет оставаться на более высоких уровнях на протяжении более долгого времени", — отметила Конг.

Пара евро/доллар снизилась на 0,2%, до 0,95735, а пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,1%, до 0,6428.

Пара новозеландский доллар/доллар США достигла нового минимума за два с половиной года на отметке 0,56165.

Газовый кризис и геополитическая напряженность в Европе во вторник обострились после того, как Германия, Дания и Швеция сообщили о серьезных утечках газа из российских газопроводов в Балтийском море, которые могут быть результатом диверсии.

Японская иена находилась вблизи 24-летнего минимума 144,79 иены за доллар США после резкого роста доходности американских гособлигаций. Пара доллар/иена обычно реагирует на спред доходности долгосрочных долговых бумаг США и Японии. Интервенция на валютном рынке, осуществленная правительством Японии на прошлой неделе, не смогла оказать поддержку японской валюте.

"Стоимость иены могла бы реально измениться в том случае, если бы Банк Японии отказался от политики контроля за кривой доходности гособлигаций, — сказал Пабло Калдерини из Graham Capital. — Пока разница в уровне процентных ставок (между США и Японией) составляет 4,0%, крайне сложно ожидать значительного усиления иены".