МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды немного снижается к доллару и евро, слабо прибавляет к юаню, следует из данных Мосбиржи. Минэкономразвития прогнозирует к декабрю снижение курса рубля к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 16 копеек, до 58,62 рубля, евро — на 25 копеек, до 56,4 рубля, юань снижается на 1 копейку, до 8,14 рубля.