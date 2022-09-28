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2022
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Курс рубля слабо снижается к доллару
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Курс рубля в начале торгов среды немного снижается к доллару и евро, слабо прибавляет к юаню, следует из данных Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на... ПРАЙМ, 28.09.2022
новости, валюта, рынки, экономика, россия, мосбиржа, курс рубля, доллар сша, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды немного снижается к доллару и евро, слабо прибавляет к юаню, следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 16 копеек, до 58,62 рубля, евро — на 25 копеек, до 56,4 рубля, юань снижается на 1 копейку, до 8,14 рубля.