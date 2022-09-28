МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Руководители Банка Японии согласились, что центральный банк должен внимательно отслеживать влияние резких колебаний японской иены на темпы инфляции. Об этом говорилось в опубликованных в среду протоколах июльского заседания регулятора. Банк Японии предупредил о рисках для глобальной экономики

Один из участников встречи отметил, что понижательное давление на иену может ослабнуть по мере того, как замедление мировой экономики начинает сдерживать темпы инфляции и рост долгосрочных процентных ставок по всему миру.

"Если мировая экономика столкнется с потрясениями, то есть шанс, что текущий тренд на ослабление иены сменится трендом на ее усиление", — заявил другой руководитель Банка Японии.

В рамках заседания 20-21 июля центральный банк прогнозировал, что инфляция в Японии в текущем году будет выше целевого уровня 2,0%. При этом регулятор оставил процентные ставки на ультранизких уровнях и просигнализировал о намерении и дальше придерживаться крайне мягкой денежно-кредитной политики. В Японии впервые за 24 года провели валютную интервенцию с продажей доллара

Аналитики считают, что именно низкие процентные ставки являются причиной ускоряющегося падения иены.

Правительство Японии на прошлой неделе впервые с 1998 года неожиданно объявило о проведении интервенции на валютном рынке с целью сдержать ослабление иены путем продажи долларов США и покупки национальной валюты.