МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Охваченные нервозностью финансовые рынки и усиление опасений относительно рецессии на фоне агрессивного повышения процентных ставок ведущими центральными банками в среду подняли считающийся активом-убежищем американский доллар до нового 20-летнего максимума. Между тем британский фунт продолжает торговаться вблизи исторических минимумов из-за обеспокоенности планами нового правительства, которое собирается радикально понизить налоги. Доллар может попытаться закрепиться выше 59 рублей

На торгах в Азии индекс, отражающий динамику доллара США против корзины других основных валют, вырос на 0,5% и достиг нового максимума 114,70.

Доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2010 года выросла до 4,004%. Доходность двухлетних бумаг составляла 4,2891%.

"Это результат сочетания факторов, одним из которых является ошеломляющий рост доходности гособлигаций Великобритании, — говорит стратег-аналитик Bank of Singapore. — Это отразилось на других рынках облигаций, так что в некоторой степени возник эффект рикошета. И, конечно, все это происходит на фоне воинственных заявлений Федеральной резервной системы о намерении сделать все, что только потребуется, чтобы ослабить инфляцию"

ФРС возглавила глобальную борьбу против подскочившей инфляции, а в последнее время стала еще более агрессивной, сигнализируя о дальнейших значительных повышениях ключевой ставки.

Во вторник этот сигнал был поддержан Чарльзом Эвансом, Джеймсом Буллардом и Нилом Кашкари, президентами федеральных резервных банков Чикаго, Сент-Луиса и Миннеаполиса соответственно. Эванс сказал, что центральному банку придется поднять ставку до диапазона 4,50%-4,75%.

Продолжающийся рост стоимости заимствований усилил опасения по поводу глобальной рецессии, подстегнув рост доходности гособлигаций по всему миру.

Британский фунт в среду вновь оказался под давлением. Пара фунт/доллар упала на 0,95% до 1,06345, растеряв рост на 0,4%, достигнутый за предыдущую сессию. Фунт продолжает зализывать глубокие раны, полученные в результате обвала в начале недели до исторического минимума 1,0327 доллара США. На прошлой неделе, пока британское правительство еще не обнародовало свой бюджет, пара фунт/доллар торговалась около 1,1300.

Ранее главный экономист Банка Англии Хью Пилл сообщил, что центральный банк, скорее всего, примет существенные меры в ответ на снижение налогов, анонсированное министром финансов Квази Квартенгом.

При этом он добавил, что решение о каких-либо мерах будет приниматься на очередном заседании Банка Англии в ноябре, положив тем самым конец разговоров о том, что повышение процентных ставок может состояться в рамках внеочередного заседания.

"Думаю, что в краткосрочной перспективе фунт будет оставаться достаточно слабым, — говорит Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia. — Это, по сути, кризис доверия, и разрешить его должно британское правительство, а не Банк Англии".

Укрепление доллара США подтолкнуло другие валюты к многолетним минимумам. В среду австралийский доллар упал на 0,8%, достигнув минимума с мая 2020 года на отметке 0,6381 доллара США. Новозеландский доллар потерял около 1%, опустившись до 0,55645 доллара США, минимума с марта 2020 года.

Оффшорный юань опускался до 7,2350 за доллар США, минимума за всю его историю. Эта валюта появилась в 2011 году.

Пара евро/доллар США упала на 0,45% до 0,9550, что недалеко от достигнутого недавно 20-летнего минимума 0,9528. Давление на евро оказывает усугубление газового кризиса, омрачающего и без того неважные перспективы валюты еврозоны.

Во вторник в Европе начали расследование того, что в Германии, Дании и Швеции назвали "нападением", вызвавшим серьезные пробоины в двух российских газопроводах.

Пара доллар/иена на момент написания статьи торговалась по 144,69, оставаясь вблизи многолетнего максимума, несмотря на валютную интервенцию, произведенную на прошлой неделе японскими властями для поддержки иены.

"Стоимость иены могла бы реально измениться в том случае, если бы Банк Японии отказался от политики контроля за кривой доходности гособлигаций, — сказал Пабло Калдерини из Graham Capital. — Пока разница в уровне процентных ставок (между США и Японией) составляет 4,0%, крайне сложно ожидать значительного усиления иены".