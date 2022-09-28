МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Иностранные валюты, с учётом высокой глобальной инфляции, перестают быть хорошим средством сбережения, а рубль за последние пять лет стал лучшим для этого, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. ЦБ считает изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможным

Любой человек, если бы с 2017 года хранил деньги в рублях на трехмесячных депозитах, а не в долларах, евро и любой другой иностранной валюте "сейчас заработал бы заметно больше", отметил он, выступая на банковском форуме "Казначейство".

По его словам, это объясняется тем, что ставка по рублям за это время была довольно высокой по сравнению с другими валютами, а курс рубля сейчас примерно такой, какой он был в конце 2017 года по отношению к доллару.

"То есть рубль был более надежным средством сбережений последние пять лет", — продолжил Заботкин.

"Валюты, которые считались устойчивыми и резервными, в них инфляция составляет сейчас 8–10% и продолжает ускоряться, эти валюты перестают быть хорошим инструментом накопления", — заключил зампред ЦБ.