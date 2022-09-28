Курс рубля утром в среду немного сократил темпы снижения к доллару и перешёл к росту против евро
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля утром в среду немного сократил темпы снижения к доллару и перешёл к росту против евро, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.57 по московскому времени повышается на 22 копейки, до 58,68 рубля, евро — снижается на 9 копеек, до 56,06 рубля, юаня — опускается на 5 копеек, до 8,11 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее с утра курс доллара максимально повышался до 58,94 рубля, евро – до 56,48 рубля, юаня – до 8,18 рубля.
"Несмотря на то, что на глобальном Forex разворачиваются события исторического масштаба, грозящие перерасти в валютный кризис – сегодня новые двадцатилетние минимумы по отношению к доллару установили и евро, и фунт стерлингов — рубль последние три дня удерживает позиции на уровнях 58-58,7 рубля за доллар. Мы полагаем, что до конца сентября текущие уровни останутся неизменными, однако уже со следующей недели можно ожидать возвращения в коридор 59,5-61,2 рубля", — отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.
Он считает, что кроме снижения предложения со стороны экспортеров по завершении налогового периода на рубль будет усиливать давление возрастающая волатильность нефтяных котировок и санкционные риски.
"Юань к рублю сегодня торгуется под влиянием, прежде всего, резкого снижения (курса — ред.) китайской валюты к доллару США, но здесь также наблюдается стабилизация на уровнях 8,11-8,12 рубля. Полагаем, что спрос на юань также будет возрастать в ближайшем будущем, в том числе за счет повышенного спроса со стороны предприятий и населения для минимизации возможных инфраструктурных санкционных рисков при работе с валютой", — заключает эксперт.
https://1prime.ru/Forex/20220928/838279252.html