МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля утром в среду немного сократил темпы снижения к доллару и перешёл к росту против евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи превысил 2000 пунктов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.57 по московскому времени повышается на 22 копейки, до 58,68 рубля, евро — снижается на 9 копеек, до 56,06 рубля, юаня — опускается на 5 копеек, до 8,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее с утра курс доллара максимально повышался до 58,94 рубля, евро – до 56,48 рубля, юаня – до 8,18 рубля.

"Несмотря на то, что на глобальном Forex разворачиваются события исторического масштаба, грозящие перерасти в валютный кризис – сегодня новые двадцатилетние минимумы по отношению к доллару установили и евро, и фунт стерлингов — рубль последние три дня удерживает позиции на уровнях 58-58,7 рубля за доллар. Мы полагаем, что до конца сентября текущие уровни останутся неизменными, однако уже со следующей недели можно ожидать возвращения в коридор 59,5-61,2 рубля", — отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Он считает, что кроме снижения предложения со стороны экспортеров по завершении налогового периода на рубль будет усиливать давление возрастающая волатильность нефтяных котировок и санкционные риски.

"Юань к рублю сегодня торгуется под влиянием, прежде всего, резкого снижения (курса — ред.) китайской валюты к доллару США, но здесь также наблюдается стабилизация на уровнях 8,11-8,12 рубля. Полагаем, что спрос на юань также будет возрастать в ближайшем будущем, в том числе за счет повышенного спроса со стороны предприятий и населения для минимизации возможных инфраструктурных санкционных рисков при работе с валютой", — заключает эксперт.