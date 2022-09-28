СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — ПРАЙМ. Бивалютная зона в Запорожской области прекратит функционировать в ближайшее время, единственной официальной валютой будет российский рубль, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Донбасс, Запорожье и Херсон проголосовали за вхождение в состав России

Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с российским рублем в обороте также используется украинская гривна.

"Гривна обесценивается с каждым днем. Буквально за 4 месяца гривна упала по отношению к рублю в два раза — с 2,5 рублей за 1 гривну до 1,25 рублей за 1 гривну. И в ближайшем будущем курс станет 1 к 1. Люди все время стараются от нее избавиться, чтобы не остаться с этими фантиками. Поэтому мы идем по пути того, что бивалютная зона в регионе в ближайшее время прекратит свое функционирование. Гривна окончательно останется в прошлом, в России гривна не нужна. Единственной официальной валютой будет российский рубль", — сказал РИА Новости Рогов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.