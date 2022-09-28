МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару опускается после публикации данных о снижении доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля на Московской бирже перешел к росту к евро

По состоянию на 12.30 по московскому времени курс евро к доллару снижается до 0,9549 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9592 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,0669 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0731 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 144,70 иены со 144,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,52%, до 114,7 пункта.

Ранее исследовательская компания GfK сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до рекордного минимума в минус 42,5 пункта с минус 36,8 пункта месяцем ранее.

Доллар в свою очередь укрепляется на ожиданиях продолжения ужесточения монетарной политики в США. Рынки полагают, что в ноябре Федеральная резервная система (ФРС) вновь поднимет учётную ставку.

Также в четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП страны. Аналитики ждут сохранения оценки, которая предполагает снижение на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США может продемонстрировать снижение второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале) уже по окончательным данным, то есть рецессию.