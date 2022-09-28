МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России не исключает выхода до конца текущего года на валютный рынок в рамках бюджетного правила и покупок валюты, в том числе китайских юаней, для Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Минфин заложил в бюджет максимально высокий уровень расходов

"Здесь никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок (с покупками валюты — ред.). Если конъюнктура следующего года будет такая, что мы видим дополнительные нефтегазовые поступления – мы будем, сейчас готовим всю нормативку, будем участвовать на валютном рынке. Только это будет другая валюта", — сказал Силуанов.

"У нас в этом году действует бюджетное правило, но оно приостановлено. Если решим выходить, будем исходить из восстановления действующего бюджетного правила. То есть исходя из цены отсечения 44,2 доллара (за баррель нефти Urals — ред.), что выше — можем направлять в ФНБ. Все ли направлять на покупку тех же самых юаней или что-то оставлять в рублях — будет решать Центральный банк, наш агент", — продолжил министр.

"Мы будем, исходя из бюджетного правила, отправлять рубли в ЦБ, а ЦБ уже, как и раньше, самостоятельно будет принимать решение, выходить на рынок или не выходить", — добавил он. "Можем и в рублях хранить (средства ФНБ — ред.), но не будет тогда влияния на курсовые соотношения. Нам, конечно, как экспортерам крепкий курс (рубля — ред.) не очень желателен, но и резкие колебания тоже не нужны", — отметил Силуанов.

По его словам, если Минфину России удастся выходить на рынок и занимать — министерство будет меньше тратить из ФНБ.