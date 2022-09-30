МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин России готовится к выходу на валютный рынок в поисках "золотой середины" для курса российского рубля, которая устроит и экспортеров, и импортеров, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Страны БРИКС могут создать собственную валюту, заявил российский посол

"В нынешних условиях, когда импортные поставки по целому ряду позиций ограничены, сильный курс позволяет импортерам с достаточно высоким уровнем маржинальности осуществлять импортные закупки и реализовывать здесь на нашем внутреннем рынке. Но при сильном рубле страдают экспортеры", — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Экспортеры, по его словам, сейчас находятся в непростом положении, поскольку санкционные ограничения распространяются на экспорт продукции из РФ. "А в нынешних условиях крепкий рубль снижает выручку наших экспортеров в рублевом эквиваленте. Поэтому здесь нужно найти золотую середину. И участие на валютном рынке министерства финансов с формированием Фонда национального благосостояния как раз призвано найти тот баланс в курсообразовании", — заявил он.

Ранее Силуанов говорил, что Минфин не исключает покупок валюты до конца текущего года в рамках бюджетного правила, при этом речь шла только о валютах дружественных стран, в частности — о юанях для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Глава Минфина напомнил, что рубль существует в условиях формирования плавающего курса, поэтому Центральный банк не вмешивается в курсообразование. "В прошлые годы министерство финансов, участвуя на валютном рынке в рамках бюджетного правила, покупало валюту себе в резервы", — отметил он, и эти покупки, по словам министра, влияли на курс рубля.

"Сейчас, в этом году, эта норма приостановлена. Но мы не исключаем возможности до конца текущего года возобновить участие на валютном рынке и тем самым пополнять Фонд национального благосостояния. Ресурсы в ФНБ нам нужны", — также сказал Силуанов.