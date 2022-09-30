МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль в ходе торгов усиливает рост: курс евро упал ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года, доллар направляется к 55 рублям, следует из динамики торгов на Московской бирже. The Economist: сильный доллар обвалил мировые финансовые рынки

Если на открытии торгов пятницу, 30 сентября, рубль терял позиции к к доллару на 9 копеек, до 57,3 рубля, а к евро на 5 копеек, до 55,42 рубля, то на 11.06 по московскому времени курс доллара расчетами "завтра" снижался на 86 копеек, до 56,35 рубля, евро – на 3,23 рубля, до 52,24 рубля. Соотношение российского рубля к европейской единой валюте оказалось на уровне октября 2014 года.

Позднее доллар продолжил отрицательную динамику и оказался на отметке в 55 рублей: на 11.56 мск падение составило 1,75 рубля, до 55,46 рубля.

Что касается юаня, то китайская валюта на Московской бирже растет на 1 копейку, до 8,13 рубля.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНФИНА

Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1"заявил, что ведомство готовится к выходу на валютный рынок в поисках "золотой середины" для курса национальной валюты. Рубль должен найти уровень, который бы устроил и экспортеров, и импортеров. США начали новую игру: чем весь мир заплатит за рост доллара

"В нынешних условиях, когда импортные поставки по целому ряду позиций ограничены, сильный курс позволяет импортерам с достаточно высоким уровнем маржинальности осуществлять импортные закупки и реализовывать здесь на нашем внутреннем рынке. Но при сильном рубле страдают экспортеры", — отметил глава Минфина.

Он пояснил, что компании-экспортеры сейчас оказались в непростом положении, поскольку санкционные ограничения распространяются на экспорт продукции из страны.

"А в нынешних условиях крепкий рубль снижает выручку наших экспортеров в рублевом эквиваленте. Поэтому здесь нужно найти золотую середину. И участие на валютном рынке министерства финансов с формированием Фонда национального благосостояния как раз призвано найти тот баланс в курсообразовании", — объяснил министр.

Силуанов также напомнил, что российская валюта существует в условиях формирования плавающего курса, поэтому Банк России банк не вмешивается в курсообразование. "В прошлые годы министерство финансов, участвуя на валютном рынке в рамках бюджетного правила, покупало валюту себе в резервы", — добавил он и отметил, что такие покупки в ФНБ влияли на курс рубля.

"Сейчас, в этом году, эта норма приостановлена. Но мы не исключаем возможности до конца текущего года возобновить участие на валютном рынке и тем самым пополнять Фонд национального благосостояния. Ресурсы в ФНБ нам нужны", — считает Силуанов.