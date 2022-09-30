МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в ходе торгов усилил рост: курс доллара опустился ниже 54 рублей, впервые с 1 июля, евро — снижается почти до 52 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс евро упал ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.42 по московскому времени падает на 3,31 рубля, до 53,90 рубля, евро — на 3,38 рубля, до 52,09 рубля.