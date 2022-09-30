МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля — это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных торговой площадки. Доллар вновь обвалился ниже 54 рублей впервые с 1 июля

Тогда курс евро достигал 51,2 рубля, потом несколько месяцев был ниже, а затем более семи лет только выше.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро — на 2,13 рубля, до 53,34 рубля, но ранее в ходе торгов он опускался до 51,0 рубля.