Курс евро на бирже опустился под 51,2 рубля впервые с марта 2014 года
Курс евро на бирже опустился под 51,2 рубля впервые с марта 2014 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля — это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных торговой площадки.
Тогда курс евро достигал 51,2 рубля, потом несколько месяцев был ниже, а затем более семи лет только выше.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро — на 2,13 рубля, до 53,34 рубля, но ранее в ходе торгов он опускался до 51,0 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220930/838312706.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.