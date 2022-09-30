МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Центральный банк Индии призвал государственные нефтеперерабатывающие компании сократить покупку долларов на спотовом рынке для сдерживания резкого падения курса рупии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Индия выскажет позицию по референдумам с трибуны ООН

По информации издания, индийский регулятор также попросил компании использовать специальную кредитную линию, доступную только для трех государственных нефтеперерабатывающих компаний страны — Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation и Bharat Petroleum.

"Последние 2-3 дня центральный банк Индии просит компании воспользоваться этой кредитной линией", — отметил один из источников агентства.

Как пишет Reuters, резервный банк Индии обеспечил наличие девяти миллиардов долларов в зарубежных отделениях некоторых индийских банков для трех названных компаний, причем, как сообщается, средства доступны по рыночным ставкам.

Индийская рупия в понедельник опустилась до рекордно низкого уровня 81,47 по отношению к доллару в начале биржевых торгов.