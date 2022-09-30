МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже в пятницу оторвался вверх от уровней форекса почти на 9% на фоне бегства инвесторов в РФ от недружественных валют, однако спекуляции между российской и международными площадками будут стремится сравнять эти курсы, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. СМИ: юань восстановил все потери, понесенные с начала недели

Курс юаня на Московской бирже к 14.30 мск рос на 9 копеек, до 8,21 рубля, доллар при этом падал на 3,4 рубля — до 53,81 рубля. То есть доллар в пересчете через рубли стоил 6,554 юаня. На форексе доллар при этом стоил 7,116 юаня. То есть валюта КНР на Мосбирже была дороже, чем на форексе, на 8,57%. Объем торгов юанем на Мосбирже при этом равнялся 61,5 миллиарда рублей, долларом — 66,6 миллиарда, евро — 25,6 миллиарда.

"В условиях бегства инвесторов от недружественных валют интерес к дружественному юаню резко возрос, что выражается в почти равном объеме торгов им и долларом. При этом объем торгов евро в 2-3 раза ниже", — комментирует Брагин.

"В то же время наличие у некоторых игроков канала по арбитражу (для спекулятивных операций между внутренним и внешними рынками — ред.) может и будет выравнивать курс юаня к доллару на Московской бирже (в пересчете через рублевые пары) и на форексе", — добавляет эксперт.

Интересно отметить, что подобная ситуация в пятницу отмечалась и с евро, который на Московской бирже максимально падал до 51 рубля, доллар при этом стоил 53,32 рубля. То есть евро на Мосбирже стоил 0,9565 доллара (в пересчете через рубли), на форексе — 0,9797 доллара. Однако затем разрыв несколько сократился, также, возможно, из-за арбитража тех игроков, у которых сохраняется "тонкий канал" для подобных операций в условиях санкционных ограничений на российскую банковскую систему, резюмирует Брагин.