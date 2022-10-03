МОСКВА, 3 ок — ПРАЙМ. Япония готова принять "решительные" меры на валютном рынке в случае продолжения чрезмерных колебаний иены, сказал в понедельник министр финансов этой страны Сунъити Судзуки, в очередной раз предостерегая инвесторов от продажи японской валюты. Названа древняя валюта, которая проиграла доллару

"Важно, чтобы валютные курсы изменялись стабильно, а их резкие односторонние движения нежелательны", — пояснил Судзуки на пресс-конференции после заседания правительства.

"Недавно мы провели интервенцию и ранее говорили о готовности принять решительные меры, если это будет необходимо, — сказал он. — Нет никаких сомнений, что это защитило (иену — редю) от спекулятивных изменений".

Между тем комментарии министра не помешали иене продолжать снижаться. В понедельник пара доллар/иена достигла 145,40 — самой высокой отметки с 22 сентября, дня валютной интервенции японского правительства. Эксперт раскрыл судьбу курса рубля в октябре

"Мы не изменили свою позицию в отношении готовности принимать решительные меры на валютном рынке в случае необходимости", — заверил Судзуки журналистов после того, как пара доллар/иена поднялась до внутридневного максимума.

В сентябре Япония потратила до 2,8 трлн иен (19,34 млрд долларов США) на валютную интервенцию, призванную замедлить падение иены, которая тогда достигла 24-летнего минимума около 146 за доллар.

Отвечая на вопрос о масштабах интервенций, Судзуки сказал, что их размер определяется в результате комплексного анализа множества факторов.