МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Британский фунт восстановился в понедельник после того, как министр финансов Великобритании Квази Квартенг заявил, что правительство не будет отменять максимальный подоходный налог. Между тем японская иена опустилась ниже психологически важного уровня против доллара США в 145 иен за доллар. Доллар несколько укрепляется к основным мировым валютам

Пара фунт/доллар достигла максимума за одну неделю 1,128, а на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,27%, по 1,11955, продемонстрировав рост почти на 1% после того, как компания ВВС сообщила о вероятном отказе правительства от части своего плана. Позднее Квартенг сообщил в Twitter, что правительство не будет осуществлять решение об отказе от подоходного налога в 45%.

"Мы все поняли, мы услышали", — сказал Квартенг в отношении этой ситуации.

На прошлой неделе эти планы вызвали потрясения на финансовых рынках, в результате которых фунт достиг рекордного минимума в 1,0327 доллара, а падение гособлигаций заставило Банк Англии прибегнуть к интервенции.

Только в воскресенье премьер-министр Лиз Трасс вновь повторила, что правительство будет придерживаться своей политики.

Что касается азиатских рынков, то пара доллар США/японская иена выросла до 145,40 преодолев отметку 145.

На момент написания статьи пара торговалась по с повышением на 0,2%, по 145,10, причем объемы торгов на азиатской сессии были низкими ввиду праздников в Китае, Южной Корее и в некоторых штатах Австралии.

Падение иены в понедельник произошло после того, как министр финансов Сунъити Судзуки заявил, что Япония готова принимать решительные меры на валютных рынках, если будут наблюдаться избыточные колебания иены.

Последний раз доллар превышал отметку 145 иен 22 сентября. Это произошло после того, как Банк Японии подтвердил приверженность политике сверхнизких процентных ставок. Падение иены тогда побудило правительство провести интервенцию на рекордную сумму в 2,8 трлн иен (19,7 млрд долларов), чтобы поддержать свою валюту.

"Каждый раз, когда пара доллар/иена приближается к отметке 145, инвесторы начинают нервничать. Но иногда имеют значение именно масштабы изменения курса", — говорит Кристофер Вонг, стратег-аналитик OCBC.

"Тем не менее мы сохраняем бдительность, и не исключаем скрытой интервенции в отношении иены, если масштабы падения вновь вырастут и она, к примеру, пробьет 146", — добавляет он.

Валюты Австралии и Новой Зеландии укрепили позиции на торгах в Азии в ожидании заседаний центральных банков этих стран, которые пройдут на этой неделе.

Пара австралийский доллар повысилась на 0,5%, до 0,6443, а пара новозеландский доллар/доллар США укрепилась на 0,92%, до 0,5655.

Резервный банк Австралии (РБА) и Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) проведут заседания во вторник и в среду соответственно. На рынках ожидают, что оба банка повысят ставки на 50 базисных пунктов, однако в центре внимания также будет тон заявлений их руководителей.

"РБА может оказать сильное влияние, если предпочтет более детальные формулировки и просигнализирует о возможности замедления темпа повышения ставок до 25 базисных пунктов в ноябре, — размышляет Крис Вестон из Pepperstone. — Это может быть воспринято достаточно хорошо в глобальных масштабах".

Пара евро/доллар немного снизилась, до 0,97965.

После выхода отчета, указавшего на продолжающееся ускорения инфляции в еврозоне, рынки ожидают еще одного крупномасштабного повышения ставки Европейским центральным банком позднее в этом месяце. Эти ожидания усиливают обеспокоенность тем, что агрессивные действия центрального банка могут подтолкнуть экономику к рецессии.

Согласно вышедшим в пятницу данным, в сентябре инфляция в еврозоне достигла рекордной отметки в 10,0%, превысив прогноз, составлявший 9,7%.

"ЕЦБ придется продолжать действовать жестко, — говорит Вестон. — На мой взгляд, для Европы и Великобритании это не столько вопрос относительной динамики процентных ставок, как вопрос динамики роста".

"Думаю, что сейчас мы начинаем пытаться присматриваться к рынкам, где возможно учитывать инфляцию или быть немного более уверенным относительно ее траектории, — рассказывает он. — Думаю, что США попадают в эту категорию".

В конце этой недели выйдут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, упал на 0,05%, до 112,19.