МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Банк России разработал дополнительные процедуры по установлению официальных курсов иностранных валют к рублю, что позволит более точно отражать ситуацию на рынках, следует из проекта указания регулятора. Центробанк уточнил оценку внешнего долга России в первом полугодии

"Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", — уточняется в сообщении.

Так, курс доллара, евро и юаня будет определяться по сделкам на Мосбирже с расчетами "завтра" с 10.00 по 15.30 мск, как это происходит сейчас.

При отсутствии данных с торговой площадки будут использоваться данные сделок, заключенных до 15.30 мск, представленные в ЦБ в составе отчетности кредитных организаций.

Третьим вариантом станут данные о сделках, заключенных до 15.30 мск в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. Центробанк зафиксировал минимальный вывод подозрительных средств за рубеж

В случае, когда курс валюты невозможно рассчитать каким-либо из указанных выше вариантов, он будет устанавливаться на уровне предыдущего дня.

Курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения курса доллара к рублю и официальных курсов доллара к соответствующим валютам, установленных национальными центробанками и размещенных на их официальных сайтах на 15.30 мск текущего рабочего дня.

Числовое значение официального курса валют к рублю округляется до сотых долей копейки, уточняется в проекте ЦБ.