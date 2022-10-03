МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс нацвалюты утром уверенно растет, прибавляя более 1 руб против доллара и евро и отыгрывая сохранение на рынке опасений по поводу возможных международных санкций по отношению к Национальному клиринговому центру (НКЦ), следует из данных торгов и комментариев экспертов. Банк России разработал дополнительные процедуры для расчета курсов валют

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.22 мск падает на 1,37 рубля, до 57,08 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 55,20 рубля, следует из данных Московской биржи

Юань в то же время теряет 28 копеек — 8,06 рубля. Китайская валюта при этом лидирует по объему торгов: 21,2 миллиарда рублей при 14,7 миллиарда с долларом и 10,1 миллиарда рублей — с евро.

В пятницу на рынке наблюдалась паника — игроки активно продавали валюту из-за опасений введения санкций в отношении НКЦ, которые могли бы парализовать биржевые торги долларом в России, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем еще одной попытки сильного укрепления рубля, причем произойти это может в любое время, как только опять усилятся санкционные риски", — добавляет он.

"Курс доллара продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 57-60 рублей, не исключаем локальных попыток поднять доллар чуть выше", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.