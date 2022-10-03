МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в понедельник днем, это происходит после выхода статистики деловой активности в промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи снижаются на статистике по еврозоне

По состоянию на 12.47 мск курс евро к доллару снижается до 0,9760 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9799 доллара.

Курс фунта стерлингов к доллару поднимается в то же время до 1,1176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1160 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 145,14 иены со 144,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 112,31 пункта.

Инвесторы, в частности, оценивают макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства, по окончательной оценке, в сентябре сократился до 48,4 пункта с 49,6 пункта в августе. Показатель стал минимальным за более чем два года и остался ниже 50 пунктов, так же как и индексы Германии и Франции, что указывает на спад экономической активности.

Позднее рынки ждут статистику деловой активности в США в промышленности, которую опубликует Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).