МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Работающим на территории Индонезии компаниям следует тщательно проанализировать сценарии, в которых зависимость от американской валюты может повлиять на их деятельность, сообщил в понедельник Банк Индонезии в открытом обращении на сайте.
По словам старшего заместителя главы регулятора Мирзы Адитьясвары, курс индонезийской рупии стремительно падает, поэтому финансовым организациям стоит "следить за всеми рисками, которые в текущей ситуации присущи любым операциям с долларом США".
"Особое внимание требуется от фирм, работающих в секторах с высоким потреблением энергии или зависящих от цикла цен на сырьевые товары", — добавил он.
Эта мера последовала за недавним правительственным распоряжением для государственных предприятий "о сокращении зависимости от доллара США". Теперь госпредприятия должны искать финансирование в валютах, отличных от американской.
Курс индонезийской рупии в понедельник достиг своего двухлетнего минимума.
https://1prime.ru/Forex/20221003/838337866.html
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