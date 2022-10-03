МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Работающим на территории Индонезии компаниям следует тщательно проанализировать сценарии, в которых зависимость от американской валюты может повлиять на их деятельность, сообщил в понедельник Банк Индонезии в открытом обращении на сайте. СМИ: рубль готов разрушить гегемонию доллара

По словам старшего заместителя главы регулятора Мирзы Адитьясвары, курс индонезийской рупии стремительно падает, поэтому финансовым организациям стоит "следить за всеми рисками, которые в текущей ситуации присущи любым операциям с долларом США".

"Особое внимание требуется от фирм, работающих в секторах с высоким потреблением энергии или зависящих от цикла цен на сырьевые товары", — добавил он.

Эта мера последовала за недавним правительственным распоряжением для государственных предприятий "о сокращении зависимости от доллара США". Теперь госпредприятия должны искать финансирование в валютах, отличных от американской.

Курс индонезийской рупии в понедельник достиг своего двухлетнего минимума.