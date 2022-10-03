МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем повышается к доллару и уверено растет против евро, в результате чего евровалюта в пересчете через рубли торгуется с дисконтом в 6% к форексу на фоне риска санкций, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.25 мск снижался на 22 копейки, до 58,23 рубля, евро — на 3,26 рубля, до 53,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 13 копеек, до 8,21 рубля, а объем торгов им составлял 62,9 миллиарда рублей против 41,8 миллиарда по евро и 53,1 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,4%, евро падал на 5,8%, юань – на 1,6%. Рублевая цена нефти составляла около 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ РИСКОМ САНКЦИЙ

Российская валюта в понедельник продолжает расти на фоне опасений по поводу возможных санкций на НКЦ, которые толкают инвесторов избавляться от безналичных недружественных валют, и в первую очередь от евро. Эксперт раскрыл судьбу курса рубля в октябре

В итоге в пересчете через рубли евро на Мосбирже стоит на 6% дешевле, чем на форексе. "Это может быть вызвано опасениями, что именно по евро в первую очередь введут санкции в рамках восьмого пакета, останавливающие биржевые торги им в России. "Северные потоки" сейчас не работают, поэтому сходит на нет необходимость обеспечения оплаты европейскими потребителями российского газа. Спрос на евро подавлен, поскольку российский туризм в евросоюз практически остановлен. При этом долларовые расчеты пока более нужны", — комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал".

На таком фоне объем торгов юанем в понедельник стабильно обгоняет аналогичный показатель по доллару, не говоря уже про евро.

При этом стоимость нефти растет на 5,3%, до 89,6 доллара за баррель сорта Brent, также поддерживая курс рубля. Основное внимание трейдеров сосредоточено на встрече ОПЕК+, которая пройдет в Вене 5 октября. Заседание пройдет оффлайн впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире. Ожидается, что будет обсуждаться вариант снижения добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

ПРОГНОЗЫ

Российские экспортеры могут продолжить избавляться от токсичных валют в пользу более дружественного юаня, комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции", рассуждая о высоком объеме торгов китайской валютой. Банк России разработал дополнительные процедуры для расчета курсов валют

"Счета многих российских компаний в Европе находятся под риском заморозки, либо по решению Евросоюза в рамках нового пакета санкций, либо по решению местных властей, как это случилось с "Газпром Экспортом" в Польше в конце прошлой недели. Пока сложно говорить, как долго продлится подобная ситуация, но явный перекос продаж в евро говорит именно в пользу данной версии", — добавляет он.

На этой неделе ожидается движение курса в коридоре 58-59 рублей, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Впрочем, курс рубля, вероятно, останется волатильным, поскольку с конца сентября на рынке значительно возросла неопределенность, а механизмы ее стабилизации все еще обсуждаются", — полагают в "БКС Мир инвестиций".