Курс доллара снизился к евро и иене на фоне статистики промышленного сектора США
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс доллара вечером первого рабочего дня нового квартала ушел в минус по отношению к японской и европейской валютам после выхода данных о резком снижении деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.18 мск курс доллара к иене снижается до 144,20 иены со 144,75 иены на предыдущем закрытии. До выхода статистики доллар дорожал к иене почти до 145 иен.
Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 0,9842 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9799 доллара. Перед статистикой евро торговался на уровне 0,9768 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,42%, до 111,64 пункта.
Трейдеры, в частности, обратили внимание на данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до минимума с мая 2020 года в 50,9% с 52,8% в августе. Аналитики ждали показатель на уровне 52,2%.
https://1prime.ru/Forex/20221003/838343108.html
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