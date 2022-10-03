МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс доллара вечером первого рабочего дня нового квартала ушел в минус по отношению к японской и европейской валютам после выхода данных о резком снижении деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов. Индонезия проанализирует риски использования доллара США

По состоянию на 18.18 мск курс доллара к иене снижается до 144,20 иены со 144,75 иены на предыдущем закрытии. До выхода статистики доллар дорожал к иене почти до 145 иен.

Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 0,9842 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9799 доллара. Перед статистикой евро торговался на уровне 0,9768 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,42%, до 111,64 пункта.

Трейдеры, в частности, обратили внимание на данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до минимума с мая 2020 года в 50,9% с 52,8% в августе. Аналитики ждали показатель на уровне 52,2%.