МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Рубль в понедельник подешевел к доллару и ощутимо прибавил к евро, в связи с ожиданиями участниками рынка санкций со стороны еврозоны, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль перешел к росту

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 41 копейку, до 58,86 рубля, евро упал на 3,1 рубля, до 53,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом снизился на 7 копеек, до 8,27 рубля, а объем торгов им составил 70,3 миллиарда рублей против 47,5 миллиарда по евро и 68,2 миллиардов по доллару.

Доллар вырос к рублю на 0,7%, евро упал на 5,47%, юань — на 0,88%. Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 3,76%, до 88,34 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ УСТОЙЧИВЫМ

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что факторами поддержки для российской валюты выступили восстановление цен на нефть и относительная мягкость западных санкций, объявленных в конце прошлой недели.

"На российском валютном рынке утренние торги в понедельник не отражали единой динамики, однако первую половину дня рубль заканчивал укреплением вблизи отметки 56,76 рубля по доллару. Данный уровень оказался дневным максимумом для российской валюты, и в последующие часы рубль лишь корректировался. Ближе к окончанию рабочего дня пара торговалась выше 58,25 рубля с попытками вернуть рубеж в 58,5 рубля", — отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Утреннее укрепление рубля эксперт связывает со скачком вверх нефтяных котировок. Участники рынка, по мнению Кравченко, ожидают от ОПЕК+ действий по резкому сокращению добычи на предстоящем заседании, и сегодня днем котировки марки Brent были близки к отметке в 90 долларов за баррель.

"Евро продолжает слабеть к большинству мировых валют в условиях роста инфляции в еврозоне и нерешительных действий ЕЦБ", — отмечает Павел Веревкин из "Алор Брокер".

Антон Прокудин из "Ингосстрах-Инвестиции" считает, что санкции против НКЦ становятся все более реальными. "В пятницу думали, что санкции будут введены непосредственно в пятницу, поэтому днем обвалились курсы доллара и евро на бирже (купив их, вывести с биржи, валюты можно через пару рабочих дней). Однако против НКЦ США санкции не ввели (поэтому вечером курсы вернулись назад), а еврозона может ввести санкции, поэтому курс евро продолжает тонуть на бирже", — поясняет эксперт. Рубль продолжает укрепление. Новые рубежи взяты

Он дополняет, что при отключении НКЦ, валюта недружественных стран (USD, EUR, CHF, GBP, JPY) внутри него станет бесполезной: заплатить ей будет нельзя, т.к. ее нельзя вывести из НКЦ. Причем переводы в евро за рубеж компаниям уже сейчас едва ли удастся осуществить, добавил эксперт.

ПРОГНОЗЫ

"Впрочем, мы полагаем, что если даже тенденция на восстановление нефтяных котировок в ближайшие дни не получит продолжения, российской валюте будет по силам удерживать доллар ниже уровня 60 рублей", — прогнозирует Кравченко.

Бахтин полагает, что во вторник в фокусе внимания валютного рынка будут сырьевые цены, геополитика, картина на рынке рублевого долга. По его оценкам, завтра пара доллар-рубль продолжит двигаться в пределах 55-60 рублей.