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2022
https://1prime.ru/Forex/20221004/838346632.html
Курс доллар на старте торгов упал до 58,8 рубля
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Рубль в начале торгов вторника повышается против доллара и снижается к евро: инвалюты торгуются около 58,8 рубля и 54,1 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 04.10.2022
валюта, рынки, новости, россия, мосбиржа, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника повышается против доллара и снижается к евро: инвалюты торгуются около 58,8 рубля и 54,1 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 по московскому времени снижался на 10 копеек, до 58,76 рубля, евро рос на 50 копеек, до 54,1 рубля.