МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника повышается против доллара и снижается к евро: инвалюты торгуются около 58,8 рубля и 54,1 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 по московскому времени снижался на 10 копеек, до 58,76 рубля, евро рос на 50 копеек, до 54,1 рубля.