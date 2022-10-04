МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 58,95 рубля, а евро вырос до 56,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 9 копеек, до 58,95 рубля, евро подорожал на 2,8 рубля, до 56,4 рубля.