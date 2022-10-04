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2022
https://1prime.ru/Forex/20221004/838357220.html
Доллар и евро выросли по итогам вторника
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Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 58,95 рубля, а евро вырос до 56,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 04.10.2022
новости, валюта, рынки, россия, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 58,95 рубля, а евро вырос до 56,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 9 копеек, до 58,95 рубля, евро подорожал на 2,8 рубля, до 56,4 рубля.