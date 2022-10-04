МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль во вторник умеренно снизился к доллару и заметно подешевел к евро, который стремился восстановить позиции после существенного падения в понедельник, при этом отечественная валюта выросла к юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже. СМИ: рубль готов разрушить гегемонию доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 9 копеек, до 58,95 рубля, евро подорожал на 2,8 рубля, до 56,4 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом понизился на 6,9 копейки до 8,199 рубля, а объем торгов им составил 63,922 миллиарда рублей против 47,3 миллиарда по евро и 59,37 миллиарда по доллару.

ЕВРО ПЫТАЛСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОТЕРИ

Доллар вторую сессию подряд завершает умеренным повышением к рублю. Евро же после провала в понедельник на 3,1 рубля, до 53,5 рубля пытался восстановить позиции и отвоевал 2,8 рубля, поднявшись до 56,4 рубля, чему способствовала обстановка на внешних рынках. На форексе к 20.53 мск евро растет к доллару на 1,52%, до 0,9971 доллара.

"На зарубежных фондовых площадках во вторник можно было наблюдать продолжение активных коррекционных покупок на фоне нового для последних недель фактора – надежд на смягчение позиций центральных банков в условиях замедления экономики. Ожидания привели к продаже защитного доллара и, в свою очередь, подтолкнули наверх цены на сырьевые товары, среди которых – нефть, золото, серебро и другие металлы", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Во вторник курс рубля к доллару двигался в разнонаправленном ключе в пределах диапазона 58,4-59,4 рубля. Улучшение общего риск-аппетита на рынках и, соответственно, снижение силы самого доллара, позитивный ценовой импульс в нефти, а также положительный локальный импульс на рынке рублевого долга поддерживали относительную стабильность российской валюты", — также замечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

К текущему моменту стоимость декабрьского фьючерса марки Brent растет на 3,24%, до 91,74 доллара за баррель на новости о возможном снижении добычи нефти ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки. Рубль перешел к росту

ПРОГНОЗЫ

"Некоторую нервозность в настроения вносят санкционные ожидания в преддверии саммита глав ЕС, где будут обсуждаться новые рестрикции в отношении РФ. По нашим оценкам, завтра пара доллар-рубль продолжит двигаться в пределах 57-61 рубль", — отмечает Бахтин.

В среду заседание комитета ОПЕК+ (13.00 мск), ожидается публикация данных по занятости в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск), по торговому балансу США в августе (15.30 мск), индекса деловой активности ISM в секторе услуг США за сентябрь (17.00 мск) и публикация отчета Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск).