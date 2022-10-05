МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды незначительно повышается против доллара и евро, которые торгуются около 58,90 и 56,38 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. СМИ: Турция и Россия обсуждают использование системы Troy вместо "Мира"

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 по московскому времени снижается на 5 копеек, до 58,90 рубля, евро — на 2 копейки, до 56,38 рубля.