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2022
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Курс доллара на старте торгов упал до 58,91 рубля
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Курс рубля в начале торгов среды незначительно повышается против доллара и евро, которые торгуются около 58,90 и 56,38 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 05.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды незначительно повышается против доллара и евро, которые торгуются около 58,90 и 56,38 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 по московскому времени снижается на 5 копеек, до 58,90 рубля, евро — на 2 копейки, до 56,38 рубля.