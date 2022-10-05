МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Выход юаня на первое место по объему торгов на Московской бирже уже два дня подряд является следствием роста "юаневой" активности частных инвесторов на фоне токсичности "недружественных" долларов и евро, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Россиян предупредили, какие доллары нельзя продать

Объем торгов юанем в предыдущие два дня превышал аналогичный показатель по доллару и евро на Мосбирже. В понедельник объем торгов юанем составил 70,3 миллиарда рублей против 47,5 миллиарда по евро и 68,2 миллиарда по доллару. Во вторник соответствующие показатели равнялись 63,9 миллиарда рублей против 47,3 миллиарда и 59,4 миллиарда рублей.

Это свидетельствует о том, что частные инвесторы нарастили активность в торгах юанем, уходя от "токсичных" доллара и евро, комментирует заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Установившаяся тенденция к росту объемов торгов юанем связана с токсичностью и рисками владения валютами недружественных стран и различных ограничений и комиссионных, связанных с ней, также считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Павел Гаврилов. Впрочем, полного отказа от евро и доллара с кратным снижением спроса, конечно, сейчас не предвидится, уверен он. "СПБ Биржа" зафиксировала снижение торгов иностранными акциями в сентябре

"Суммарный оборот торгов юанем на Мосбирже приближается к 40% в общем объеме торгов юанем долларом и евро. Для дальнейшего роста доли юаня нужно больше инструментов для инвестирования в китайской валюте, поддержку окажет и сохраняющиеся инфраструктурные риски в торговле долларом на Мосбирже. Вероятно, что до конца года юань успеет обновить рекорды по оборотам на бирже и увеличит свою долю в суммарном торговом обороте", — ожидает эксперт.

Также заметно увеличились обороты торгов валютами стран СНГ, замечает Ващенко. "Объем торгов белорусским рублем за рубли РФ обошел по обороту гонконгский доллар, оборот по казахстанскому тенге устойчиво входит в топ-10, опережая оборот турецкой лирой. Этот тренд, обусловленный интересами бизнеса, который ищет способы минимизировать санкционные риски, будет активно развиваться в обозримом будущем", — резюмирует он.