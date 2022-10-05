Курс рубля на Мосбирже вырос до 58,81 за доллар и снизился до 57,55 за евро
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль поздним утром в среду умеренно прибавляет против доллара и падает к евро, который продолжает попытки компенсировать дисконт к форексу, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.44 мск снижался на 14 копеек, до 58,81 рубля, евро прибавлял 1,15 рубля, до 57,55 рубля, юань — 15 копеек, до 8,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Таким образом, евро на Мосбирже (по 0,9786 доллара в пересчете через рубли) пытается избавиться от 2–процентного дисконта к форексу (0,9944 доллара). В понедельник он достигал 7%.
Целевой диапазон 57-60 рублей для курса доллара сохранит свою актуальность, в течение дня вероятны новые попытки американской валюты приблизиться к его верхней границе, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. От евро ждем в ближайшие день-два движения к паритету с долларом.
За последние два дня курс обрел некоторую устойчивость с явным уровнем сопротивления в районе 59,6 рубля за доллар, оценивает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Некоторую поддержку рублю обеспечивает восстановительная динамика нефти, добавляет он.
"Несмотря на то, что санкции в отношении инфраструктуры внутреннего валютного рынка России не были приняты на прошлой неделе, риски по-прежнему сохраняются. Кроме того, участники торгов ожидают согласование восьмого пакета санкций ЕС, окончательная версия которого может отличаться от ранее озвученной информации. На торгах юанем активность торгов и по объемам, и по количеству сделок превысила показатели доллара. Эта тенденция будет сохраняться", — говорит Фетисов.
https://1prime.ru/Forex/20221005/838363366.html