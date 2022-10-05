МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль поздним утром в среду умеренно прибавляет против доллара и падает к евро, который продолжает попытки компенсировать дисконт к форексу, следует из данных торгов. Эксперты объяснили лидерство юаня на российской бирже

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.44 мск снижался на 14 копеек, до 58,81 рубля, евро прибавлял 1,15 рубля, до 57,55 рубля, юань — 15 копеек, до 8,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Таким образом, евро на Мосбирже (по 0,9786 доллара в пересчете через рубли) пытается избавиться от 2–процентного дисконта к форексу (0,9944 доллара). В понедельник он достигал 7%.

Целевой диапазон 57-60 рублей для курса доллара сохранит свою актуальность, в течение дня вероятны новые попытки американской валюты приблизиться к его верхней границе, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. От евро ждем в ближайшие день-два движения к паритету с долларом. Россиян предупредили, какие доллары нельзя продать

За последние два дня курс обрел некоторую устойчивость с явным уровнем сопротивления в районе 59,6 рубля за доллар, оценивает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Некоторую поддержку рублю обеспечивает восстановительная динамика нефти, добавляет он.

"Несмотря на то, что санкции в отношении инфраструктуры внутреннего валютного рынка России не были приняты на прошлой неделе, риски по-прежнему сохраняются. Кроме того, участники торгов ожидают согласование восьмого пакета санкций ЕС, окончательная версия которого может отличаться от ранее озвученной информации. На торгах юанем активность торгов и по объемам, и по количеству сделок превысила показатели доллара. Эта тенденция будет сохраняться", — говорит Фетисов.