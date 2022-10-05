Курс евро поднялся выше 58 рублей впервые с 26 сентября
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 58 рублей впервые с 26 сентября, доллар вырос до 59,22 рубля
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль днем в среду ослабляется к евро, курс которого уже превышал круглый уровень в 58 рублей впервые с 26 сентября, доллар также перешел к росту, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск повышался на 27 копеек — до 59,22 рубля, евро — на 1,52 рубля, до 57,92 рубля.
Минутами ранее евро обновил максимум с 26 сентября, поднявшись до 58,035 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221005/838363749.html
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