МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела в среду к доллару до 60,17 рубля, а евро вырос до 58,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепляется к евро перед выходом макростатистики

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,22 рубля, до 60,17 рубля, евро подорожал на 2 рубля, до 58,4 рубля.