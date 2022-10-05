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2022
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Доллар и евро выросли по итогам среды
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РФ подешевела в среду к доллару до 60,17 рубля, а евро вырос до 58,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на... ПРАЙМ, 05.10.2022
новости, валюта, рынки, россия, мосбиржа, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела в среду к доллару до 60,17 рубля, а евро вырос до 58,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,22 рубля, до 60,17 рубля, евро подорожал на 2 рубля, до 58,4 рубля.