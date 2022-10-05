МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль в среду подешевел к основным "твердым" валютам – доллару и евро на санкционном внешнем фоне, однако отечественная валюта еще сильнее сдала позиции к юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль прибавляет к доллару и падает к евро

Валюта РФ подешевела в среду к доллару до 60,17 рубля, а евро вырос до 58,4 рубля, юань подорожал на 37,6 копейки, до 8,575 рубля, следует из данных Московской биржи.

В относительном выражении рубль подешевел к доллару на 2,03%, к евро – на 3,4%, к юаню – на 4,38%.

Объем торгов юанем составил 58,41 миллиарда рублей против почти 54,389 миллиарда по евро и 59,72 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На валютных торгах в среду рубль снижался уже пятую сессию подряд, указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"При этом сегодня падение усилилось по сравнению с двумя предыдущими торговыми днями. Так, если после утреннего открытия пара доллар/рубль опускалась на минимуме ниже 57,5 рубля, то во второй половине дня американская валюта уже вела борьбу за закрепление выше 60 рублей", — обращает внимание он.

"Вторую неделю подряд наблюдается всплеск волатильности, ее значение составило выше 10%. Рост торговой активности связан с негативным внешним фоном, грозящим финансовой системе РФ новыми жесткими ограничениями. В частности, возникший санкционный риск в отношении НКЦ спровоцировал обвал доллара до минимумов июля 53,23 рубля (30 сентября), евро достиг уровней октября 2014 года на отметке 50,73 рубля (также 30 сентября)", — напоминает начальник отдела инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Игроки боялись остановки торгов евро и долларом, перекладываясь в юань (CNY/RUB прибавляет 6,6% от минимумов прошлой недели), обращает внимание он.

"Однако в восьмом пакете санкций ЕС пока отсутствуют ограничения на НКЦ, а позже Банк России сообщил о существующем новом механизме определения курсов и расчетов для иностранной валюты. В условия сохраняющегося санкционного давления на сырьевой экспорт России, текущие показатели рубля только усугубляют ситуацию в экономике", — также говорит эксперт.

На текущий момент, пара доллар-рубль держится выше поддержки 56-57 рублей, восстанавливая потери до уровней 61-62 рублей за доллар; пара евро-рубль уверенно отыгрывает потери до области 59-60 рублей за евро; юань-рубль развивает рост от уровня 8 до 9,2 рубля за юань, добавляет аналитик. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

"Обращает на себя внимание приостановка позитивного тренда на рынке рублевого долга, на что указывает график индекса гособлигаций RGBI. Краткосрочно в фокусе внимания инвесторов будут геополитические новости, движения нефтяных цен и сигналы финансовых властей", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

В четверг могут быть раскрыты детальные подробности нового пакета санкций – при дальнейшем ослаблении опасений блокировки недружественных валют курс доллара попробует закрепиться на уровнях выше 60 рублей, считает Виктор Григорьев из "Санкт-Петербург".

Кравченко из "Велес Капитала" добавляет, что вечерние данные о сокращении запасов сырой нефти в США также особо не впечатлили покупателей на нефтяном рынке (во всяком случае, в первые минуты после выхода данных), что, вероятно, позволит американской валюте сохранить на ближайшее время позиции, занятые в течение среды.